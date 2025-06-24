Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома освятил часовню в Можайске

Часовню на истоке Москвы-реки в Можайске, построенную в 2004 и отреставрированную в прошлом году, освятил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Обряд собрал общественников, священнослужителей, студентов местного техникума, лесничих и православных верующих.

После освящения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел Божественную литургию. Он отметил, что теперь ежегодно в этот день в обновленной часовне будут проходить молебны с водосвятием. Обряд также посетили глава Можайска Денис Мордвинцев, начальник Западной станции водоподготовки акционерного общества «Мосводоканал» Андрей Смирнов и благочинный Можайских церквей священник Иоанн.

«Здесь можно отдохнуть, поклониться Святому месту, взять в дорогу освященную воду. Особые слова благодарности выражаю Русской Православной Церкви и Можайскому Благочинию, сотрудникам Западной станции водоподготовки акционерного общества „Мосводоканал“ за духовное и техническое сопровождение данного проекта», — сказал Денис Мордвинцев.

Ведущий инженер производственно-технического отдела Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал» Вера Малыгина прочитала в конце мероприятия стихи собственного сочинения об истоке. Владыка Фома предложил увековечить их на табличке возле часовни.