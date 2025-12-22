Архиепископ Аксий возглавил богослужение в Зачатьевском храме Чехова

21 декабря архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Божественную литургию. В ней также приняли участие секретарь Подольского епархиального управления, настоятель храма иерей Константин, благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий и представители Подольской епархии и жители Чехова.

Во время особой части службы были произнесены специальные прошения, а также вознесена молитва о Святой Руси. Хор храма исполнил богослужебные песнопения.

Завершая службу, архиепископ Аксий обратился к собравшимся с архипастырским словом, напомнив присутствующим о важности благодарности Господу и духовного очищения.