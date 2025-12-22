Архиепископ Аксий возглавил богослужение в Зачатьевском храме Чехова
21 декабря архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Божественную литургию. В ней также приняли участие секретарь Подольского епархиального управления, настоятель храма иерей Константин, благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий и представители Подольской епархии и жители Чехова.
Во время особой части службы были произнесены специальные прошения, а также вознесена молитва о Святой Руси. Хор храма исполнил богослужебные песнопения.
Завершая службу, архиепископ Аксий обратился к собравшимся с архипастырским словом, напомнив присутствующим о важности благодарности Господу и духовного очищения.
После окончания богослужения архиерей отметил представителей духовенства Чеховского благочиния патриаршими и епархиальными наградами.
Настоятелю Иоанна-Предтеченского храма города Чехова протоиерею Георгию, настоятелю храма Грузинской иконы Божией Матери села Якшино протоиерею Евгению, клирику Иоанно-Предтеченского храма, иерею Александру вручили ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени. Настоятель Георгиевского храма деревни Капустино иерей Димитрий отмечен медалью преподобного Варлаама Серпуховского второй степени.