Архиепископ Аксий совершил первое богослужение в храме Святителя Николая в Серпухове

Храм Святителя Николая в Бутках, расположенный в Серпухове на улице Чернышевского, — один из старейших святилищ. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил здесь свое первое архиерейское богослужение.

Сейчас возведенный в 1711 году храм восстанавливают. В 1930-х годах он был закрыт и частично разрушен. Работы по его возрождению начались с 2000-х годов. В январе этого года на звонницу установили два главных колокола, которые сразу освятили. Их приобрели на средства прихожан. В начале октября для безопасности жителей на колокольне смонтировали ограждения и перила.

С конца сентября в храме заработала воскресная школа. Это поможет укрепить духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Богослужение объединило десятки верующих. Архиепископ Аксий выразил уверенность, что храм будет служить источником духовной поддержки для прихожан.