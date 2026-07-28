Археологическую школу для детей откроют в Звенигороде

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Звенигородский музей-заповедник проведет пятидневную археологическую школу для детей 9–13 лет. Программа пройдет с 10 по 14 августа и познакомит участников с историей древних эпох через лекции, мастер-классы и экскурсии.

Занятия состоятся в Звенигородском манеже. Каждый день будет посвящен отдельному историческому периоду.

Ребята узнают, как археологи проводят раскопки и восстанавливают историю по найденным артефактам. Они познакомятся с жизнью людей каменного века, изучат древние орудия труда и керамику, а также создадут рисунки в стиле первобытных художников.

В последующие дни школьники узнают об эпохах бронзы и железа, истории освоения металлов и развитии ремесел. В программе также — создание 3D-моделей археологических находок и знакомство с произведением Александра Линевского «Листы каменной книги».

Завершится археологическая школа экскурсией на Звенигородское городище — Городок. Участники научатся составлять топографический план древнего поселения.

Программа рассчитана всего на десять участников, поэтому количество мест ограничено.