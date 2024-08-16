Археологический лекторий пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

Посетители археологического лектория смогут узнать об истории города от специалистов, которые долгие годы изучают культурный слой Дмитровского городища.

Сотрудник музея и Института археологии РАН Владимир Зейфер расскажет, как формировался культурный слой древнего города и как его исследуют ученые. Участники лекции «Культурный слой древнерусского города. Истина в земле» смогут попробовать себя в роли археологов. Встреча пройдет 18 августа в 12:00 по адресу: Дмитров, улица Загорская, 17. Контактный телефон: +7 495 993-74-13.

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