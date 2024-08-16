Археологический лекторий пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» при поддержке Института археологии Российской академии наук запустил образовательный лекторий. Очередная встреча пройдет 18 августа.
Посетители археологического лектория смогут узнать об истории города от специалистов, которые долгие годы изучают культурный слой Дмитровского городища.
Сотрудник музея и Института археологии РАН Владимир Зейфер расскажет, как формировался культурный слой древнего города и как его исследуют ученые. Участники лекции «Культурный слой древнерусского города. Истина в земле» смогут попробовать себя в роли археологов. Встреча пройдет 18 августа в 12:00 по адресу: Дмитров, улица Загорская, 17. Контактный телефон: +7 495 993-74-13.
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