Более 150 археологических находок пополнили фонд музея в Солнечногорске

Более 160 предметов на хранение передали сотрудники отдела археологического наследия Института археологии Российской академии наук в музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске. Найденные предметы относятся к домашнему обиходу.

Артефакты были обнаружены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора», расположенного в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические работы проводились специалистами в 2022 году.

Среди найденных предметов — посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другие артефакты. Наиболее древние из них относятся к XVIII веку.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», — рассказала ведущий научный сотрудник музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.