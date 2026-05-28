Археологическая выставка в ОЭЗ «Дубна» познакомит школьников с историей

В особой экономической зоне «Дубна» проходит археологическая выставка «От ремесленничества — к технологиям». За два дня работы экспозиции более 350 школьников смогли ознакомиться с ее экспонатами, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

При подготовке к освоению новых участков левобережной площадки экономической зоны были проведены археологические разведки. В результате был выявлен объект археологического наследия «Селище Дубна 3, XVI–XIX вв.». В августе — октябре 2025 года обнаружили и изучили 633 объекта культурного слоя. Коллекция индивидуальных находок насчитывает 266 предметов, среди которых осколки детских керамических игрушек, женские серьги, рабочие инструменты, монеты разных эпох и православные нательные кресты.

«На этой земле несколько столетий назад жили и трудились ремесленники, а сегодня работают высокотехнологичные компании и создаются инновационные разработки. Меняются эпохи и инструменты, но неизменными остаются стремление развивать свое дело и создавать новое. Именно так выглядит подлинная связь поколений», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

По словам кандидата исторических наук, специалиста института археологии РАН Андрея Дедука, найденный археологический объект, предположительно, является частью исторического поселения Подберезье. Первые упоминания этого поселения датируются 1620-ми годами в писцовой книге Кашинского уезда. В настоящее время деревня Подберезье вошла в черту Дубны, став одной из ее частей.

Выставка будет работать в особой экономической зоне «Дубна» до 29 мая. После этого все экспонаты передадут в музей Дубны, где расширенная экспозиция станет доступна для всех жителей и гостей наукограда.