Археологическая выставка откроется в Дмитрове 7 мая | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:10 Археологическая выставка откроется в Дмитрове 7 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Выставка «Археологические открытия Подмосковья» откроется в музее-заповеднике Дмитровский кремль» 7 мая. Мероприятие приурочено к 870-летию основания Дмитрова.

Посетители выставки увидят наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и Вереи.

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Отмечается, что в экспозиции также будут представлены художественные фотографии уникальных находок. Работы предоставил Андрей Бронников. Фотограф запечатлевает артефакты в режиме макросъемки, что позволяет рассмотреть детали подробнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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