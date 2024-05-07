Археологическая выставка откроется в Дмитрове 7 мая | 360°

07 мая 2024, 18:10
Археологическая выставка откроется в Дмитрове 7 мая
Выставка «Археологические открытия Подмосковья» откроется в музее-заповеднике Дмитровский кремль» 7 мая. Мероприятие приурочено к 870-летию основания Дмитрова.
Посетители выставки увидят наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и Вереи.
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Отмечается, что в экспозиции также будут представлены художественные фотографии уникальных находок. Работы предоставил Андрей Бронников. Фотограф запечатлевает артефакты в режиме макросъемки, что позволяет рассмотреть детали подробнее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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