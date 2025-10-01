Археологи обнаружили фрагмент церковного колокола в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде нашли часть колокола, сброшенного с Троице-Сергиевой лавры. Этот фрагмент напоминает о событиях 1929–1930 годов, когда новое советское правительство отправило все колокола монастырской звонницы на переплавку под промышленные нужды.

Писатель Михаил Пришвин, живший в те времена в Сергиевом Посаде, был очевидцем этого кощунственного уничтожения церковных памятников и духовных святынь. Каждый день он описывал все происходящее в своем дневнике и фиксировал на фотопленку. Серия снимков «Когда били колокола…» — бесценное свидетельство тех трагических страниц в истории Сергиева Посада.

Из записей Пришвина известно, что «Годунов» при падении должен был разбить ранее сброшенный «Царь-колокол». Скорее всего во время удара и отскочило обнаруженное на днях медное «ухо».

По словам руководителя подмосковной экспедиции Института археологии Российской академии наук Аси Энговатовой, найденный артефакт может принадлежать либо «Царь-колоколу», который отлили по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1740-х годах, либо колоколу «Годунов», который датируется 1600 годом.

Ася Энговатова отметила, необходимо провести анализ химического состава металла.

«Это поможет опередить, к какому из двух колоколов относится фрагмент, а также уточнить особенности производства литейщиков XVIII или даже конца XVI столетий, приоткрыть их технологические тайны», — пояснила Ася Энговатова.