Археолог Двуреченский провел для жителей Дмитрова экскурсии | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:03 Археолог Двуреченский провел для жителей Дмитрова экскурсии Источник фото: Евгений Рой

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Известный специалист по военной археологии и сотрудник Института археологии РАН Олег Двуреченский провел цикл авторских экскурсий «Дмитров как ключевой пункт в освоении и развитии северо-востока Руси». Ученого пригласил глава округа Илья Поночевный.

«Мне очень нравится такой формат общения. Во время экскурсии, открытого урока истории можно не просто рассказать что-то из истории города, но и пообщаться со слушателями, узнать их представления о прошлом, ответить на интересующие их вопросы», — рассказал Двуреченский.

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Самой большой популярностью пользуются экскурсии под названием «Археология Москвы с Олегом Двуречнским», но его настоящая страсть — это практическая археология.

Он рассказал жителям Дмитрова интересные факты о строительстве Дмитровской крепости и о быте жителей средневекового города.

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