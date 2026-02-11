Арендаторы лесных участков должны подавать лесную декларацию

Согласно статье 26 Лесного кодекса Российской Федерации, арендаторы и пользователи лесных участков обязаны ежегодно подавать лесную декларацию. Этот документ подтверждает, что леса используются в соответствии с проектом освоения.

Чтобы избежать отказа, важно помнить о сроках подачи декларации. Документ необходимо представить минимум за 6 рабочих дней до начала использования лесов. При этом в декларируемый период не включаются выходные и праздничные дни, а его продолжительность не должна превышать 12 месяцев.

Форма и порядок представления лесной декларации, а также требования к ее формату утверждены приказом Минприроды России от 29.04.2021 № 303.

Подать лесную декларацию в электронном виде можно через официальный сайт Государственных и муниципальных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru) или через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (https://pub.fgislk.gov.ru).

Арендаторам стоит помнить, что за использование лесного участка без подачи декларации начисляется неустойка: 20 тысяч рублей для физических лиц или индивидуальных предпринимателей и 70 тысяч рублей для юридических лиц. Это предусмотрено условиями Типовых договоров аренды лесных участков, утвержденных приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 542.