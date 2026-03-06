Арендаторов предупредили о последствиях уклонения от платежей за лесные участки

На площадке Мособлкомлеса прошло первое в текущем году заседание межведомственной комиссии, посвященное проблеме задолженности по платежам за использование лесных ресурсов.

В мероприятии участвовали представители Рослесхоза, региональных подразделений Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы, а также арендаторы лесных участков.

Участники заседания тщательно обсудили вопросы образовавшейся задолженности и наметили пути решения проблемы по каждому должнику. Арендаторам напомнили, что при уклонении от уплаты обязательных платежей договоры аренды могут быть расторгнуты досрочно, а к ним применены меры принудительного взыскания. Более того, согласно статье 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации, такие арендаторы будут внесены в реестр недобросовестных пользователей лесных ресурсов, что лишит их возможности дальнейшего доступа к лесным насаждениям в предпринимательских целях.

По состоянию на начало марта 2026 года задолженность по платежам за использование лесов Московской области имели 19 арендаторов. Перед заседанием пятеро из них погасили свои долги на общую сумму более 10 миллионов рублей.