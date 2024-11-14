Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 23 млрд рублей в 2024 году

Поступления в бюджеты городских округов Подмосковья от продажи аренды недвижимости увеличились на 3,9 миллиардов рублей с начала года. В октябре лидерами по количеству поступивших средств стали Красногорск, Мытищи и Одинцово.
«В рамках контроля поступлений в бюджеты городских округов Московской области от аренды и продажи имущества за 10 месяцев 2024 года из запланированных 27,7 миллиардов рублей поступило 23,5 миллиарда», — рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Как добавили в ведомстве, план по использованию и продаже муниципального имущества уже выполнен на 85%.
Эффективнее всех выполнили план за 10 месяцев городские округа Красногорск — 98%, а также Луховицы и Шатура — 96%.
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