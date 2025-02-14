Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе

В январе 2025 года в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья поступило 1,3 миллиарда рублей от продажи и аренды земли и имущества. В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева провели инвентаризацию всех объектов казны.

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.