Жителям Химок напомнили о правилах оформления карты болельщика на матчи РПЛ

Фото: Администрация Химки г.о.

Специалисты «Арены Химки» напомнили жителям округа о необходимости оформления карты болельщика. Футбольным фанатам посоветовали подать заявку на портале Госуслуг, чтобы получить возможность покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги.

Оформить карту болельщика граждане могут в ближайшем центре «Мои документы», для этого потребуются паспорт и аккаунт на Госуслугах. Документ будет доступен в электронном виде в личном кабинете госпортала. Пройти на матч жители смогут по QR-коду после покупки билета. Пользоваться чужим QR-кодом запрещено.

Детям до 14-ти лет получить карту должны помочь родители или опекуны. Необходимо принести в центр «Мои документы» оригинал свидетельства о рождении или привести самого ребенка.

Отметим, что электронная карта болельщика действует на стадионах 16 клубов Российской Премьер-Лиги.

Первый матч сезона пройдет 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Купить билеты можно на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте