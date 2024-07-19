Жителям Химок напомнили о правилах оформления карты болельщика на матчи РПЛ

Специалисты «Арены Химки» напомнили жителям округа о необходимости оформления карты болельщика. Футбольным фанатам посоветовали подать заявку на портале Госуслуг, чтобы получить возможность покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги.

Оформить карту болельщика граждане могут в ближайшем центре «Мои документы», для этого потребуются паспорт и аккаунт на Госуслугах. Документ будет доступен в электронном виде в личном кабинете госпортала. Пройти на матч жители смогут по QR-коду после покупки билета. Пользоваться чужим QR-кодом запрещено.

Детям до 14-ти лет получить карту должны помочь родители или опекуны. Необходимо принести в центр «Мои документы» оригинал свидетельства о рождении или привести самого ребенка.

Отметим, что электронная карта болельщика действует на стадионах 16 клубов Российской Премьер-Лиги.

Первый матч сезона пройдет 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Купить билеты можно на сайте.

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