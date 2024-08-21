Жителям Одинцова напомнили адреса бахчевых развалов вблизи автобусных остановок

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья запустило в регионе 30 автобусных «арбузно-дынных» маршрутов. Жителям Одинцовского округа также напомнили, рядом с каким остановками общественного транспорта находятся бахчевые развалы.

До точки продажи арбузов на улице Маршала Жукова около остановки «Магазин Маринка» добраться возможно сразу на пяти автобусах. В их числе маршрут № 102, который развозит жителей микрорайона Новая Трехгорка, а также рейс № 339, который следует от метро «Парк Победы» до улицы Маршала Бирюзова, 2А, и рейс № 5, который курсирует между микрорайоном Новая Трехгорка до станция МЦД «Одинцово». Также добраться до бахчевых развалов можно на маршруте № 4, который ездит от станции МЦД «Одинцово» и больницы, и на автобусе № 1056, курсирующем от совхоза «Заречье» до МЦД «Одинцово».

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд возможно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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