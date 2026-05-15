Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы жителей МКД во Фрязине

Арбитражный суд Московской области поддержал администрацию городского округа Фрязино в споре с индивидуальным предпринимателем. Он пытался оспорить отказ в согласовании перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме.

Как установил суд, арендатор цокольного помещения самостоятельно провел работы по демонтажу части несущей стены и установке перегородок, не получив предварительного разрешения от органов местного самоуправления и не согласовав изменения с собственниками квартир. Кроме того, у предпринимателя отсутствовали необходимые проектные документы и технические заключения.

Во время рассмотрения дела суд напомнил, что любые работы, затрагивающие несущие конструкции и общее имущество многоквартирного дома, можно проводить только после получения всех обязательных согласований и бумаг. В отдельных случаях законодательство также требует оформления разрешения на реконструкцию.

Особое внимание суд обратил на то, что самовольное вмешательство в структуру здания могло представлять угрозу безопасности жильцов дома, где проживают более 1,7 тысячи человек. В решении подчеркнули, что подобные действия противоречат требованиям жилищного и градостроительного законодательства и затрагивают публичные интересы.

В итоге суд признал отказ администрации Фрязина законным и отказал предпринимателю в удовлетворении заявленных требований.