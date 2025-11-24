Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы муниципального предприятия и бюджета

Арбитражный суд Московской области принял решение в пользу муниципального предприятия «Лыткаринская теплосеть» по делу о неосновательном обогащении. Суд расторг дополнительные соглашения к договорам подряда с ООО «КрисДорСтрой» и обязал компанию вернуть более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.

В ходе рассмотрения дела установили, что стоимость работ по модернизации тепловых сетей увеличили без законных и экономически обоснованных причин, при этом фактические объемы работ не изменились. Подрядчик не предоставил документы, которые могли бы подтвердить необходимость повышения цены. Нарушения также выявили в ходе внутренней проверки предприятия и проверки прокуратуры. Речь шла о недостаточной прозрачности и неэффективном использовании бюджетных средств.

Суд признал увеличение стоимости работ необоснованным, а дополнительные соглашения недействительными. Полученные по ним средства подлежат возврату муниципальному предприятию.