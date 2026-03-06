Арбитражный суд Подмосковья взыскал с подрядчика более 4,5 млн рублей в Химках

Арбитражный суд Подмосковья взыскал с подрядчика более 4,5 миллиона рублей в Химках. Компания «Ариус» занималась благоустройством и смогла обеспечить гарантийные обязательства.

Компания работала по муниципальному контракту и благоустраивала одну из общественных территорий в Химках. При этом организация не обеспечила банковскую гарантию или внесение денег на счет заказчика, как того требовал контракт.

Суд напомнил, что требование об обеспечении гарантийных обязательств — это дополнительная защита интересов заказчика. Несоблюдение этого правила — это основание для взыскания сумм обеспечения.

В результате разбирательств суд взыскал с подрядчика более 4,5 миллиона рублей и частично удовлетворил иск МБУ «Объединенное городское хозяйство».

«Решение суда подчеркивает принципиальную позицию в деле охраны публичных финансов. Арбитражный суд Московской области обеспечил защиту муниципального бюджета от рисков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств», — добавили в ведомстве.