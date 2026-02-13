Арбитражный суд Подмосковья взыскал 28 млн рублей за фиктивную поставку песка

Прокуратура Московской области через суд добилась взыскания в доход государства более 28 миллионов рублей. Арбитражный суд региона признал недействительной сделку по перечислению средств по договору поставки между двумя фирмами.

Основанием для обращения надзорного ведомства стала необходимость защиты публичных интересов.

Как установил суд, компании заключили фиктивные договоры на поставку песка и щебня и провели по ним платежи. За этим последовало уклонение от уплаты налогов и на прибыль в особо крупном размере.

Документально одна организация якобы поставляла другой стройматериалы, однако реальных поставок не было. Сертификаты на продукцию не совпадали с заявленной номенклатурой, учет вели формально, а документы содержали ложные сведения.

Налоговая инспекция в ходе проверки также зафиксировала использование сторонами формального документооборота. Более того, в материалах дела фигурируют вступившие в силу приговоры по уголовному делу, которые подтверждают умышленные действия участников схемы.

Суд отметил, что спор выходит за рамки частных разбирательств между коммерческими структурами.

Речь идет о защите публичных интересов, что стало основанием для взыскания средств в доход страны. Этим решением Арбитражный суд Московской области обеспечил верховенство закона и защитил интересы государства.