Арбитражный суд Подмосковья пресек продажу некачественного коньяка

Арбитражный суд Московской области привлек Прошянский коньячный завод к административной ответственности за нарушение технических требований к алкогольной продукции. Иск подало Межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по Центральному федеральному округу.

Разбирательство началось после внеплановой проверки, организованной по требованию Генеральной прокуратуры России. Специалисты отобрали образцы продукции, продававшейся под видом коньяка, и направили их на экспертизу.

Исследование показало, что все образцы не соответствуют заявленному наименованию и требованиям ГОСТ. В их составе обнаружили спирты невиноградного происхождения, поэтому такую продукцию нельзя относить к коньяку независимо от ее вкуса и аромата.

Предоставленные компанией результаты испытаний не опровергли выводы контролирующего органа. Суд также указал, что декларация о соответствии не освобождает импортера от ответственности, если товар в обороте фактически не отвечает установленным нормам.

Компании назначили административный штраф. Некачественный алкоголь постановили изъять из продажи и после вступления решения в силу уничтожить в установленном правительством России порядке.