Арбитражный суд Подмосковья пресек попытку повторного взыскания ущерба после ДТП

Арбитражный суд Подмосковья рассмотрел спор о взыскании ущерба после ДТП и полностью отказал в удовлетворении иска компании ТК «КМР» к «Эколайф». Сумма требований превышала 700 тысяч рублей.

Разбирательство было связано с аварией. На момент происшествия ответственность сторон была застрахована, и страховая компания произвела выплату с учетом износа деталей.

Однако спустя почти три года истец попытался взыскать дополнительную сумму, опираясь на новую оценку ремонта, а также потребовал проценты и компенсацию расходов.

Суд установил, что заявленные требования не подтверждены достаточными доказательствами. Истец не смог документально обосновать фактические затраты на восстановление автомобиля, не представил сведений о реальном ремонте и не доказал, что страхового возмещения оказалось недостаточно. Кроме того, не было подтверждений, что ранее он предпринимал попытки оспорить размер выплаты или обратиться к страховщику за доплатой.

Отдельно суд обратил внимание на представленную экспертизу, которую провели лишь в прошлом году — спустя значительное время после аварии.

По мнению суда, к этому моменту транспортное средство уже могли отремонтировать и ввести в эксплуатацию, что ставит под сомнение корректность оценки ущерба.

Суд усмотрел признаки недобросовестности в действиях истца и попытку получить необоснованную выгоду. Также он отклонил требования о начислении процентов по нормам статьи 395 Гражданского кодекса России, поскольку такие начисления в подобных спорах возможны только после вступления судебного решения в силу и при наличии просрочки исполнения.

В итоге иск отклонили в полном объеме. Решение подчеркивает позицию суда о недопустимости необоснованных требований и защите прав добросовестных участников дорожного движения и страховых отношений.