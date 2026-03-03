Арбитражный суд Подмосковья поддержал администрацию Серпухова в земельном споре

В Подмосковье суд поставил точку в многолетнем споре вокруг земельного участка в Серпухове, где планировали построить гостинично-торгово-развлекательный комплекс с многоуровневой парковкой. Компания «Торговые ряды» пыталась вернуть территории вид разрешенного использования, который позволял бы достроить объект.

Арбитражный суд региона, однако, отказал истцу. В 2009 году муниципалитет передал землю на Садовой улице в аренду под временные торговые места на время реконструкции рынка. Позже компания самостоятельно сменила назначение участка на «объекты торговли», чтобы возвести парковку.

Проверки показали, что документы, на основании которых произошли изменения, вызвали сомнения в подлинности. Это привело к возбуждению уголовного дела. Администрация Серпухова вернула участку прежний статус.

Компания «Торговые ряды» попыталась оспорить действия властей сначала в Министерстве имущественных отношений Подмосковья, а после отказа обратились в суд. Выяснилось, что с 2023 года организация уже не арендует этот участок, а значит, не имеет законного интереса в споре. Суд также принял во внимание решения по другим делам, которые подтвердили правоту муниципалитета.

Отдельно суд указал на градостроительные нарушения. Согласно действующему генплану, участок попадает в зону улиц и дорог местного значения. Возводить там капитальные объекты нельзя. Более того, недостроенное сооружение уже частично выходит на проезжую часть и создает угрозу безопасности.

В администрации заявили, что намерены навести порядок и рассматривают вопрос о сносе самовольных построек.

Решение суда дало понять: менять вид разрешенного использования земли можно только по закону и тем, кто имеет на это право — собственникам или действующим арендаторам.