Арбитражные управляющие пройдут подготовку и получат официальный статус

Арбитражные управляющие смогут повысить свой профессиональный уровень благодаря программам дополнительного обучения. Эти программы организованы на базе Московского финансово-юридического университета МФЮА и Общества с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального образования «Центр подготовки управляющих».

Обучение включает в себя изучение правового обеспечения процедур банкротства, законодательства Российской Федерации о банкротстве и об оценочной деятельности, экономического обеспечения арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих, а также практику деятельности арбитражного управляющего.

Недавно прошли заседания комиссии по приему теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. Из 12 слушателей, прошедших обучение, 11 успешно сдали экзамен. В ближайшее время им будут выданы свидетельства о сдаче теоретического экзамена, прохождении стажировки и вступлении в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар отметил: «Качество проведения процедур банкротства напрямую зависит от компетентности арбитражного управляющего. Его профессиональная подготовка, в том числе знание российского законодательства, должна быть на высоком профессиональном уровне».

Информацию об арбитражном управляющем, включая рейтинг эффективности его деятельности и наличие жалоб, можно получить на сайте саморегулируемой организации, а также с помощью сервисов «Проверь арбитражного управляющего» и «Регистр арбитражных управляющих».