Арбалетчица из Солнечногорска выиграла две медали на чемпионате России

Спортсменка из Солнечногорска продемонстрировала впечатляющие результаты на Чемпионате России по стрельбе из арбалета, который состоялся в Астраханской области. В этом турнире приняли участие сильнейшие стрелки разных возрастных категорий со всей страны, соревнуясь на дистанциях от 10 до 65 метров.

Арбалетчица из Солнечногорска Кристина Шишкина смогла завоевать сразу две медали. Она получила серебряную награду на дистанции 35 метров и бронзовую — на дистанции 50 метров.

«Поздравляем Кристину, ученицу лицея № 8, с блестящим выступлением. Спасибо за упорство, за труд и за то, что представляешь наш округ на всероссийском уровне. Гордимся твоим достижением и желаем новых побед!», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Стоит отметить, что ранее арбалетчики из Солнечногорска — Кристина Шишкина, Кира Фетенко, Александр и Алина Сорокины — показали отличные результаты на Первенстве и Чемпионате Московской области по стрельбе из арбалета, проходившем в Коломне. Тогда им удалось завоевать впечатляющую коллекцию наград: девять золотых, шестнадцать серебряных и четыре бронзовые медали.