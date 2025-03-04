Арбалетчики из Солнечногорска стали лидерами командного зачета в открытом турнире

Открытый турнир по стрельбе из арбалета среди воспитанников всероссийского движения «Юнармия» состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова. А соревновались они с участниками военно-патриотических клубов Москвы и Подмосковья.

Демонстрировали свои навыки стрельбы из полевого арбалета подростки в специальной категории — «юноши и девушки до 18 лет».

Первое место в командном зачете заняли участники из молодежного центра «Подсолнух». В ее состав вошли юнармейцы Егор Скуднов, Иван Корнеев и Александр Сорокин. Последний в личном зачете завоевал две золотые медали, а его напарники стали обладателями «серебра».

«Поздравляю ребят со спортивными достижениями! В очередной раз они доказали, что солнечногорские арбалетчики — лучшие Желаю достойно выступить также на региональных и всероссийских соревнованиях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Каждый из участников турнира мог пообщаться с легендами спорта. Раньше такой возможности у юных спортсменов не было. Поддержать подростков приехали главный тренер спортивной сборной команды России по стрельбе из арбалета, заслуженный тренер России Сергей Анатольевич Чикишев и тренер Юрий Иванович Шиловский, который стоял у истоков арбалетного спорта в Солнечногорске.

Также молодые люди пообщались с мастером спорта России международного класса, самой юной за историю страны чемпионкой России по стрельбе из арбалета Алиной Сорокиной. Она рассказала им о своем спортивном пути, тренировках и способах преодоления сложностей.