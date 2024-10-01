Школьники высадили огород с целебными растениями в питомнике в Тропареве

Юннаты из школьных лесничеств «Друзья леса» и «Лесные спасатели» расширили границы мини-питомника. В этом году они вырастили лекарственные растения и приобрели новые знания в области травоведения.

Питомник был создан семь лет назад и занимал тогда совсем скромную территорию. Но с каждым годом в нем прибавляются все новые растения. Под руководством работников Тропаревского лесничества школьники выращивают деревья разных пород и изучают их.

На территории уже растут около 30 сортов яблонь, два вида ореха, груши, слива, айва, абрикос, кедры и ели, боярышник декоративная рябина и барбарис.

«Мы обеспечиваем надежную защиту и уход каждому деревцу. Дел предстоит еще очень много, но наши юннаты не боятся никакой работы», — рассказала старший участковый лесничий Светлана Русанова.

В «Аптекарском огороде» школьники посадили черную смородину и малину, мяту, багульник, барвинок и мелиссу. Юные натуралисты планируют постоянно расширять свои познания и изучать экологию родного края.

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