Апрельский снегопад в Москве сняли на видео

Арктическое вторжение принесло в Московский регион снегопады и гололедицу. 360.ru показал последствия непогоды в районе Бибирево.

Москва и Подмосковье попали в тыловую часть циклона, арктическое вторжение вызвало сильный ветер, понижение температуры и осадки. Снег выпал в Новой Москве, районе Бибирево на северо-востоке столицы, в Дрожжине на территории Ленинского городского округа.

Предстоящей ночью, по прогнозу синоптиков, нулевая изотерма сдвинется на юг. Особенно сильная гололедица образуется в Московской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Калужской областях. Температура воздуха в Москве составит -1…+1, по области — -2…+3 градуса.

К концу рабочей недели потеплеет, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Гололедица сохранится вплоть до ночи с 10 на 11 апреля.