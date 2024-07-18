Аппараты с кормом для водоплавающих птиц установили у пруда в Мытищах

Специальный корм для водоплавающих птиц теперь можно купить в аппарате у Алеексеевского пруда в Мытищах. Его установили, чтобы все желающие могли накормить уток правильно, без вреда для экологии.

Жители округа любят кормить птиц у Алексеевского пруда хлебобулочными изделиями. Долгое время у многих это вызывало недовольство. Дело в том, что на воде оставались излишки еды. Они гнили и портили экосистему, а также становились опасными для птиц.

«Сегодня на берегу пруда установлен аппарат, в котором можно приобрести специализированный корм для водоплавающих птиц — зерносмесь. Ею можно смело кормить уток без вреда для них. Это совсем не значит, что корм нужно приобретать только в установленном аппарате, можно приобрести его в другом магазине или принести из дома. Главное, чтобы это было то же самое зерно, пшеница, овес, специфический комбикорм для птиц», — прокомментировал директор окружного управления экологии Артур Суворов.

Подобные аппараты уже пользуются спросом вдоль реки Яузы, в парке «Яуза» и парке Мира. Они появятся и в других общественных местах.