Аппараты с кормом для уток установили в двух парках в Лобне

Вендинговые аппараты с кормом для уток появились в двух парках в Лобне. Теперь жители смогут купить лакомства для птиц прямо у водоема и покормить пернатых.

Аппараты установили в центральном парке культуры и отдыха и парке «Река времени». Это произошло благодаря проекту «Покорми утку». Его запустили, чтобы жители могли купить лакомства для пернатых рядом с водоемами.

«Посетители парков часто выбирают в качестве угощения хлеб, но он вредит здоровью птиц, загрязняет воду в водоемах и провоцирует разрастание водорослей, которые убивают рыбу и заражают уток. Автомат с кормом поможет сохранить здоровье птиц и поспособствует экологическому воспитанию населения», — прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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