Аппараты конвекционного обогрева поступили в перинатальный центр Видного

В отделение анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра Ленинского округа поступили три аппарата конвекционного обогрева. Оборудование предназначено для поддержания стабильной температуры тела пациенток после операций.

Аппараты оснащены четырьмя температурными режимами и двумя скоростями воздушного потока, имеют встроенный температурный датчик и позволяют использовать широкий выбор расходных материалов. Современное оборудование помогает ускорить восстановление пациенток.

«Аппарат предназначен для обогрева пациенток после операции, так как иногда после наркоза у женщины начинается озноб. Мы используем их не только зимой, но и летом, когда это необходимо. Устройства очень помогают в работе и создают комфортные условия для пациента», — поделилась старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Татьяна Кокорева.

Оснащение отделений перинатального центра современным оборудованием продолжается. В женской консультации в ближайшее время начнет работу новый программно-аппаратный комплекс для суточного мониторирования артериального давления, что позволит повысить качество наблюдения за будущими мамами.