Аппараты для реанимации новорожденных закупили в перинатальный центр в Видном

Еще 22 новых аппарата для реанимации и интенсивной терапии новорожденных закупили в Видновский перинатальный центр. Они появились благодаря участию в национальном проекте «Здравоохранение».

Новое оборудование позволит улучшить условия по уходу за новорожденными на ранних сроках.

«В нашем перинатальном центре выхаживают малышей от 500 граммов. Обновление оборудования поможет сократить время пребывания в реанимации и ускорить реабилитацию», — отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

В поставку вошли 12 инкубаторов для новорожденных от лучших европейских производителей. Они оборудованы лампами, встроенными весами, мониторингом и двойными стенками.

Отметим, с начала 2024 года Видновский перинатальный центр получил оборудование для проведения ингаляции оксида азота, две системы для интенсивной терапии и семь аппаратов вентиляции легких для новорожденных.

«Возможности новой техники важны для интенсивной терапии. Ребенка не нужно вынимать для взвешивания, доктор не отходит за предметами ухода, все размещается на полочках внутри. Когда открываешь инкубатор, идет „воздушная завеса“. Малыш не теряет температуру. В старых такого не было», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Елена Трифонова.

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