Аппараты для кормления животных установят в парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 10:09 Аппараты для кормления животных установят в парках Подмосковья Фото: администрация г.о. Люберцы

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Министерство экологии и природопользования Московской области продолжит реализацию проекта по установке вендинговых аппаратов для кормления животных в парках. Министр Тихон Фирсов призвал глав городских округов найти такую возможность.

«На территориях городский округов реализуется муниципальная программа „Формирование современной комфортной городской среды“, по которой предусмотрено благоустройство парков. Прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парковых зонах в рамках этой программы», — отметил Фирсов.

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Аппараты с кормом уже есть во многих парках Подмосковья. Они позволяют сохранить биологическое разнообразие и повысить экологическую грамотность жителей, формируя бережное отношение к животным. Многие продукты «со стола» причиняют вред обитателям парков и водоемов, а специальные устройства позволяют жителям правильно угощать маленьких друзей. Внутри — полезные и безопасные лакомства для каждого вида.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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