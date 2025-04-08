Аппарат для предоставления коммунальных услуг заработал в Красногорске

Аппараты для предоставления услуг в сфере ЖКХ установили в двух округах Подмосковья. С их помощью можно быстро и удобно получить консультацию специалисты, отсканировать и отправить документы, а также оплатить счета.

Информаты заработали в Подольске и Красногорске. С их помощью можно не только получить услуги, но и проконсультироваться со специалистом через видеосвязь, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Через терминал можно отправить документы, получить и распечатать справки, а также оплатить счета по QR-коду.

Первые информаты заработали в Подольске на Литейной улице, д. 31/5 , а также в деревне Путилково, ТЦ «Вэйпарк», второй этаж.