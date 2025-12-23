Аппарат для контроля кровотока во время операций установили в МОНИКИ

Высокотехнологичный аппарат для интраоперационной оценки кровотока начал работать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Система в реальном времени позволяет хирургам с высочайшей точностью контролировать качество установленных сосудистых трансплантатов.

Аппарат, на закупку которого направили свыше 30 миллионов рублей, обладает визуализацией высокого разрешения, что принципиально важно для точности операций.

«Поступление новой медтехники отражается на повышении качества и доступности медицинской помощи», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Благодаря использованию оборудования пациенты смогут избежать дополнительных инвазивных процедур. Это, в свою очередь, ускорит процесс реабилитации. Аппарат также смогут применять сосудистые хирурги и трансплантологи.

«Такое оборудование соответствует лучшим стандартам и позволяет нашим специалистам работать на самом современном уровне. Благодаря интраоперационному контролю кровотока, хирурги могут минимизировать риски. Кроме того, оборудование помогает повышать точность вмешательств, что особенно важно при выполнении сложных и высокотехнологичных операций», — подчеркнул директор института Константин Соболев.

Приобретение устройства стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.