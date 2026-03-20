АО «Мособлгаз» проведет серию встреч с жителями Подмосковья
С 23 по 27 марта 2026 года специалисты АО «Мособлгаз» проведут серию встреч с жителями многоквартирных домов в разных городах и селах северного Подмосковья. На встречах газовые участковые — квалифицированные сотрудники компании — расскажут жителям о правилах безопасного использования газового оборудования и ответят на все вопросы.
На встречах будут обсуждаться следующие темы:
- график предстоящего технического обслуживания в домах;
- подготовка к плановому ТО;
- что проверяют специалисты во время плановых проверок;
- правила безопасного использования газового оборудования;
- признаки неисправностей и порядок действий при их обнаружении.
Встречи пройдут в следующих городах и селах:
- Город Хотьково, Сергиево-Посадский городской округ: 24 марта, 17:00–18:00, улица Седина, дом 4 (двор).
- Город Дубна: 25 марта, 16:30–17:30, улица Энтузиастов, дома 3, 3А и 3Б (двор).
- Город Мытищи: 26 марта, 17:00–18:00, Новомытищинский проспект, дом 33, квартал 4.
- Город Дмитров, Дмитровский муниципальный округ: 27 марта, 17:00–18:00, микрорайон имени Маркова, дом 13.
- Город Пушкино, Пушкинский городской округ: 27 марта, 17:00–18:00, Надсоновская улица, дом 18 (двор).
- Село Марфино, городской округ Мытищи: 27 марта, 15:45–16:45, улица Подмосковная, дом 4.
Представитель АО «Мособлгаз» подчеркивает: «Регулярные встречи с жителями — важная часть нашей стратегии по обеспечению безопасности использования газа в жилых домах».
Узнать дату планового техобслуживания в своем доме и график предстоящих встреч можно на официальном сайте компании в разделе «Техническое обслуживание».