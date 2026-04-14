«Мособлгаз» проведет проверку газового оборудования в городах Подмосковья

Специалисты АО «Мособлгаз» запланировали проведение планового технического обслуживания газового оборудования на 16 апреля 2026 года. Мероприятие охватит жилые дома в девяти населенных пунктах Московской области и городах областного подчинения.

Список адресов включает несколько городских и муниципальных округов:

Специалисты компании проверят газовые плиты, водонагреватели, котлы и другое оборудование на соответствие нормам безопасности, герметичность соединений и работоспособность. Мероприятие проводится в рамках ежегодного плана технического обслуживания, предусмотренного законодательством, с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасного пользования газом.

АО «Мособлгаз» напоминает жителям, проживающим по указанным адресам, о необходимости обеспечить доступ представителям компании в жилые помещения 16 апреля 2026 года. Проведение регулярного технического обслуживания — важная часть работы компании по поддержанию высокого уровня безопасности газоснабжения в регионах присутствия.

