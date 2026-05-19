АО «Алтегра» планирует выпустить препараты в розничную продажу

На данный момент препараты поставляются только в лечебные учреждения, но в ближайшие полтора года появятся и в аптеках. «Мы построили и запустили линию твердых лекарственных форм в виде капсул и таблеток. И сегодня планируем выпустить эти препараты на рынок Российской Федерации именно в розницу — их можно будет купить в аптеках, но только по назначению врача», — отметила Ольга Турчанинова, генеральный директор АО «Алтегра», входящей в группу компаний «Алфарма».

В компании три производственных линии. На двух производят антибиотики в форме сухих стерильных порошков — только для использования в условиях лечебных учреждений. Запуск производства твердых форм Ольга Турчанинова отметила как один из главных итогов работы компании за последний год.

«В ближайшие пять лет мы хотим не только выйти на розничные продажи, но и зарегистрировать свои препараты в странах дальнего зарубежья», — добавила Ольга Турчанинова. Сейчас компания продолжает программы по поиску инновационных антибиотиков. Идет разработка двух таких препаратов.

Сейчас в компании «Алтегра» работают 228 человек. Производимая мощность — порядка 40 миллионов флаконов антибиотиков, 70 миллионов капсул и 50 миллионов таблеток.