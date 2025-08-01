Антон Алиханов и Андрей Воробьев дали старт строительству 3 индивидуальных парков

Три новых индустриальных парка появятся в Подмосковье. Их запустят в Дмитрове, Раменском и Жуковском. Там планируют создать порядка 25,5 тысячи рабочих мест. Старт строительству дали губернатор Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Индустриальный парк «Ключ» построят в Дмитрове, «Импульс» — в Дмитрове, а ГИП — в Жуковском. Их общая площадь превысит 487 гектаров, рассказал Андрей Воробьев.
В парках обустроят всю необходимую инфраструктуру для быстрого запуска предприятий. Для резидентов создадут места отдыха, установят спортивные площадки, откроют магазины и кафе.
Наша цель — построить парк, который предлагает резиденту прийти на все готовое и начать производство.
Андрей Воробьев
Сейчас в высокой стадии строительства находятся пять подмосковных индустриальных парков. Каждый из них имеет площадь не менее 100 гектаров.
«В рамках идеологии нашего президента мы понимаем: все, что касается внедрения современных технологий, импортозамещения — критически важно для нашего суверенитета», — добавил губернатор.
Якорными резидентами в Дмитрове станут предприятия «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». На территории парка они запустят производство гидравлики и тяжелой техники.
В Жуковском наладят выпуск станков с ЧПУ и оборудования для авиации, а в Раменском появятся заводы полуфабрикатов, бытовой химии и вентиляционных систем.
«Рад, что совместно у нас получается развивать такое крайне важное направление в промышленности и показывать пример для всей страны», — сказал Антон Алиханов.
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