Антон Алиханов и Андрей Воробьев дали старт строительству 3 индивидуальных парков

Три новых индустриальных парка появятся в Подмосковье. Их запустят в Дмитрове, Раменском и Жуковском. Там планируют создать порядка 25,5 тысячи рабочих мест. Старт строительству дали губернатор Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

В парках обустроят всю необходимую инфраструктуру для быстрого запуска предприятий. Для резидентов создадут места отдыха, установят спортивные площадки, откроют магазины и кафе.

Индустриальный парк «Ключ» построят в Дмитрове, «Импульс» — в Дмитрове, а ГИП — в Жуковском. Их общая площадь превысит 487 гектаров, рассказал Андрей Воробьев.

Наша цель — построить парк, который предлагает резиденту прийти на все готовое и начать производство.

Сейчас в высокой стадии строительства находятся пять подмосковных индустриальных парков. Каждый из них имеет площадь не менее 100 гектаров.

«В рамках идеологии нашего президента мы понимаем: все, что касается внедрения современных технологий, импортозамещения — критически важно для нашего суверенитета», — добавил губернатор.