Антитеррористическую защиту детских лагерей проверили в Богородском округе

15 апреля в Богородском округе провели выездные проверки на предмет антитеррористической защищенности стационарных объектов организаций отдыха детей и их оздоровления. В центре внимания оказались детские оздоровительные лагеря «Мир в Дружбе», «Мир на озере» и «Мир в лесу», а также палаточный военно-спортивный лагерь «Василевский».

В ходе осмотра инспектирующие проверили соответствие паспорта безопасности, уточнили состояние инженерно-технической оснащенности объектов, исправность системы видеонаблюдения, тревожной кнопки, наличие информационных стендов безопасности.

В связи с окончанием срока действия паспортов безопасности стационарных лагерей «Мир в лесу» и «Мир на озере» организовано проведение уточнения данных объектов для последующего утверждения и подписания соответствующих документов.

Как отметил заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин, данные обследования объектов отдыха и оздоровления позволяют своевременно выявлять и устранять возможные уязвимости, а также помогают выстроить надежную систему защиты и обеспечить спокойное и безопасное лето для детей.