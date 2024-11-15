Антитеррористический семинар для студентов провели в Балашихе

Более 80 студентов старейшего сельскохозяйственного вуза страны — Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского — приняли участие в тематическом семинаре в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде».

Темы, обсуждавшиеся на мероприятии, касались вопросов противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Перед студентами выступили: сотрудник отделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Гузель Габделхакова, главный специалист Управления территориальной безопасности городской администрации Александр Кириленко и начальник Управления комплексной безопасности университета Анатолий Малявкин.

Откровенный диалог был нацелен на доведение информации до обучающейся молодежи о складывающейся обстановке в связи с проведением специальной военной операции. Гузель Габделхакова рассказала о юридических нормах ответственности за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности.

Александр Кириленко обратил внимание молодых людей на соблюдение норм общественного поведения и действующего законодательства в сфере миграции. Представитель службы безопасности предупредил аудиторию о недопустимости репоста видео и текстовых материалов, получаемых на сотовые телефоны от абонентов, которые могут содержать пропаганду терроризма и экстремизма.

Еще одной темой для обсуждения стала презентация Анатолием Малявкиным специального кроссворда под хештегом «Сильная гражданская оборона — защищенное государство», который содержит вопросы о защите населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной, в том числе, с предпосылками возникновения террористической угрозы.

Завершился семинар распространением среди его участников специальных плакатов и листовок, предупреждающих о последствиях вовлечения в террористическую деятельность и радикальные движения.

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