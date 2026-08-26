Антитеррористические учения провели на избирательных участках в Можайске

В преддверии единого дня голосования в Можайском округе прошла практическая тренировка по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Мероприятие состоялось 25 августа на базе Дворца спорта «Багратион» с участием членов избирательных комиссий, сотрудников полиции и МЧС.

Организатором выступила территориальная избирательная комиссия. В тренировке приняли участие сотрудники ОМВД России «Можайский», представители МЧС, кинологической службы и медицинских подразделений. Вместе с организаторами выборов они смоделировали реальный рабочий день избирательной комиссии — от открытия дверей для избирателей до завершения процедуры голосования.

Главной целью учений стала отработка четкого алгоритма действий при обнаружении подозрительного предмета или возникновении угрозы террористического акта.

По легенде, в помещении для голосования условно нашли бесхозный предмет. Специалисты наглядно показали членам комиссии, как правильно зафиксировать находку, оперативно эвакуировать граждан и передать информацию в экстренные службы. Особое внимание уделили взаимодействию с кинологами и действиям полиции по оцеплению зоны.

Также отработали сценарии по восстановлению работы участковой комиссии после ликвидации угрозы. Участники закрепили навыки сохранения документации и организации дальнейшего голосования в штатном режиме.

«Безопасность избирателей и членов комиссий — наш безусловный приоритет. Проведение таких учений позволяет нам быть готовыми к любым сценариям. Мы видим, что все службы сработали слаженно, а члены участковых избирательных комиссий получили необходимые практические навыки», — прокомментировала итоги тренировки председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Спиридонова.

Всего в мероприятии задействовали несколько десятков человек. Подобные профилактические мероприятия помогают обеспечить правопорядок и спокойствие граждан в дни голосования.