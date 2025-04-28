Антитеррористические учения проведут в школах Подмосковья 29 и 30 апреля

Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах Подмосковья 29 и 30 апреля. Мероприятия проведут в 90% образовательных учреждений региона.

В рамках учений сотрудников школ научат правильно действовать при угрозе теракта и взаимодействовать со всеми заинтересованными службами.

«Безопасность наших детей — приоритетная задача для всей системы образования региона. Такого рода учения позволяют не только отработать алгоритмы действий в чрезвычайной ситуации, но и повысить уровень осведомленности педагогов и школьников о мерах антитеррористической безопасности, » — пояснили в Министерстве образования Московской области.

В мероприятиях задействуют учащихся и сотрудников школ, а также представителей МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.