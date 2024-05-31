Антитеррористические учения прошли в ТЦ «Светофор» в Балашихе

Учения по предотвращению теракта провели в Балашихе. Спецслужбы отработали навыки и действия в здании торгового центра «Светофор».

Участие в тренировке по антитеррористической безопасности приняли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, а также администрации городского округа Балашиха. Они отрабатывали действия в ситуации проникновения в здание человека с оружием.

«Посетители торгового центра были эвакуированы. В кратчайшие сроки прибыли экстренные службы. Задержание нарушителя и работу с ликвидацией подозрительного предмета проводили силами Росгвардии вместе с кинологами. Они зафиксировали перед службой безопасности торгового объекта алгоритм их действий на такие случаи. Это плановая тренировка для усиления мер по реагированию на всех торговых объектах», — рассказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Балашихи Мария Проценко.

Также отработали поиски и обнаружение взрывных устройств. Такие тренировки проводят в округе минимум два раза год.

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