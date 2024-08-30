Антитеррористические учения прошли в центрах образования Богородского округа

Сотрудники центра образования «Богородский» совместно с правоохранительными органами провели учения по отработке действий при захвате заложников и получении сигнала «Внимание всем!».

Цель учений — повышение уровня готовности сотрудников школ к чрезвычайным ситуациям в рамках отработки навыков по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях. Занятия включали теоретическую и практическую часть.

Участвовали в тренировке весь педколлектив, сотрудники охраны образовательного учреждения и правоохранительные органы.

«Основа — это научить учителей, как надо действовать, и как надо организовывать для того, чтобы сохранить жизнь наших детей», — отметил заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС Центра ГО и антикризисного управления Богородского округа Владимир Сливко.

« Для нас учения с беспилотниками были новые. Это очень полезно. И я считаю, что мы отработали, усвоили, поняли и теперь мы знаем, как действовать в экстренных ситуациях», — рассказала учитель начальных классов центра образования «Богородский» Людмила Петрова.

Такие учения прошли в 21 центре образования Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».