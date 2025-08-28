Антитеррористические учения прошли в школе №11 в Серпухове

В образовательных учреждениях в Серпухове проходят антитеррористические учения в рамках всероссийской отработки вооруженных нападений и обнаружения взрывных устройств. В тренировках в муниципалитете приняли участие сотрудники Росгвардии, МВД и полиции, а также персонал и учащиеся школ.

Сценарий детально проработали в школе №11. По легенде вооруженный злоумышленник проник на территорию учреждения и оставил там рюкзак. После нейтрализации преступника кинологи с собаками осмотрели подозрительный предмет. Саперы обезвредили взрывчатку.

Сотрудники силовых структур сработали слаженно. Нарушителя нейтрализовали. Поставленные задачи выполнили. После правоохранители обсудили с руководством школы действия в случае чрезвычайных ситуаций.

В рамках всероссийских учений в Серпухове тренировки провели в 19 образовательных учреждениях. В них приняли участие порядка 85 детей. Подобные мероприятия важны для всех спецслужб и организации учебного процесса, чтобы все были готовы оперативно среагировать в случае реальной угрозы.