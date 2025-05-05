Сегодня 15:07 Антитеррористические учения прошли в школе № 7 в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа Подмосковье

Наро-Фоминск

Спасатели

Школы

Росгвардия

В Наро-Фоминской общеобразовательной школе № 7 прошли антитеррористические учения, максимально приближенные к реальным обстоятельствам. Согласно сценарию, охрана школы обнаруживает попытку проникновения нарушителей на территорию и активирует тревожную кнопку для вызова Росгвардии и полиции.

Все двери и проходы между корпусами блокируются. Один из охранников отправляется проверить место возможного проникновения, чтобы не допустить попадания злоумышленников внутрь, а также встречает прибывших сотрудников правоохранительных органов и указывает место нарушения безопасности. В рамках учений у террористов есть сообщник внутри школы, который обезвреживает охранника и открывает дверь своим подельникам. Злоумышленники проникают в здание и захватывают заложников — детей и педагогов, удерживая их в одном из помещений до выдвижения своих требований.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Сотрудники Росгвардии входят в здание, находят обездвиженного охранника и проверяют его состояние. Убедившись, что он жив, штурмовая группа приступает к зачистке помещений. При обнаружении террориста силовики требуют его сдаться, а при отказе открывают огонь на поражение. Раненный злоумышленник теряет боеспособность, после чего сотрудники входят в комнату с заложниками, стреляют предупредительными выстрелами, деморализуя оставшихся преступников и заставляя их сложить оружие. Убедившись в безопасности заложников, группа захвата обезоруживает и задерживает террористов наручниками. После обыска злоумышленников сотрудники продолжают осмотр и зачистку здания.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

По прибытии пожарных начинается подготовка к тушению возгорания. Спасатели в средствах защиты органов дыхания вскрывают входную дверь и входят в задымлённые помещения. Обнаружив очаги пожара, команда приступает к их ликвидации. После устранения открытого огня спасатели проверяют отсутствие пострадавших и покидают здание. Затем работу продолжают следственные органы. Чем чаще проводятся подобные масштабные учения, тем выше уровень готовности персонала к различным чрезвычайным ситуациям. Ведь справедливо говорят: «Предупреждён — значит вооружен». Жители Наро-Фоминского округа могут ознакомиться с рекомендациями по действиям в экстренных ситуациях на официальном сайте муниципалитета.