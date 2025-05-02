Антитеррористические учения прошли в школе № 1 в Реутове

В школе № 1 в Реутове прошли масштабные антитеррористические учения, в которых отработали действия при захвате заложников. В тренировке приняли участие более 980 человек.

По легенде двое вооруженных преступников проникли в здание и забаррикадировались в одном из классов. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место, нейтрализовали условных террористов и освободили заложников.

«В тренировке приняли участие 980 человек — ученики и педагоги, которые продемонстрировали слаженные действия в соответствии с утвержденными алгоритмами. Подобные учения проводятся в школе регулярно — не реже одного раза в квартал, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям», — отметил заместитель директора по безопасности школы № 1 Геннадий Ключко.