Антитеррористические учения прошли в школах Истры

Масштабные тренировки провели в образовательных учреждениях округа в рамках всероссийских учений по антитеррористической защищенности. В инструктаже участвовали ученики, педагоги и профильные экстренные службы: сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Необходимые навыки осваивали и прокачивали на практике в рамках двух сценариев: попытка вооруженного проникновения в учреждение и атака дронов. Каждый ученик упражнялся в слаженной и четкой работе с другими учащимися. Кроме того, ребята эвакуировались, проверили работу систем оповещения и научились взаимодействовать с оперативными службами.

Такие тренировки проводят на регулярной основе по всему округу. Они направлены на то, чтобы дети могли в случае непредвиденных обстоятельств реагировать без паники, помогать друг другу, принимать верные решения за короткий срок и суметь спастись.