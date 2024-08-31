Антитеррористические учения прошли в школах Егорьевска

Учения на случай нападения провели в егорьевских школах. По сценарию злоумышленники взяли в заложники учителей. Сотрудники правоохранительных органов окружили преступников и освободили преподавателей.

В 14 образовательных организациях Егорьевска прошли всероссийские учения, посвященные отработке действий при захвате заложников. К примеру, в школе № 12 по сценарию двое злоумышленников совершили вооруженное нападение на охранника и взяли в заложники учителей.

Заместитель директора сообщил о случившемся по телефону в полицию и нажал на тревожную кнопку. Через несколько минут прибыли силовики и пожарные. Полицейские и росгвардейцы поднялись на второй этаж, окружили преступников и освободили заложников. О целях таких учений рассказали представители администрации Егорьевска.

«Повторить действия педагогического состава школ на случай ЧС, а также научить новых педагогов, которые только начинают свою деятельность со 2 сентября, этим действиям», — отметил специалист комитета по образованию администрации Егорьевска Вадим Соколовский.

Во время учений отметили хорошую подготовку как правоохранительных органов, так и педагогов школы.

«Все недостатки, которые были выявлены сегодня в ходе тренировки, будут разобраны и в дальнейшем при проведении таких же учений мы их постараемся устранить, чтобы в дальнейшем не допускать», — рассказал заместитель директора по безопасности школы № 12 Николай Пентюхов.

Также во время учений отработали действия при поступлении сигнала «Внимание всем!» По сценарию на школу совершили атаку беспилотником. Замдиректора по безопасности предупредил по громкой связи персонал школы, а педагоги эвакуировались в укрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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